寒流一波波，今起至下周一（26日）清晨，台灣再被寒流籠罩，低溫維持4度左右，天冷讓人懶得動，也容易忘記補充水分，但醫師提醒，此時別忘喝溫開水，因為溫開水可以舒緩鼻塞、幫助消化、舒緩便祕還可減重。

冬天時，冷空氣會使人容易鼻塞，也使肌肉較為僵硬而引發疼痛感，天冷排汗少也使人較不感覺口渴，水分攝取不足會使糞便乾硬、導致便秘。牙醫師劉馥萱在其臉書專頁貼文提醒，天冷時，喝溫水有6大好處，包括舒緩鼻塞、幫助消化、幫助減重、緩解疼痛、舒緩便祕、促進血液循環。

1. 舒緩鼻塞：吸入熱水產生的蒸氣可以幫助舒緩鼻塞。

2. 幫助消化 ：空腹飲用溫水可促進腸胃道消化，並幫助排除體內毒素。

3. 幫助減重 ：喝溫熱水會使身體發熱，提高體溫，促進新陳代謝，幫助燃燒更多卡路里，且水是身體代謝燃燒脂肪的生化反應所需要的重要元素，一旦缺乏水，會使燃燒脂肪的反應變慢。

4. 舒緩疼痛 ：溫熱水有助於放鬆肌肉、舒緩痙攣和疼痛，所以發生經痛或頭痛時，喝杯溫熱水可幫助舒緩疼痛感。

5. 舒緩便秘 ：有些人的便秘是因缺水引起的，多喝溫熱水可幫助腸道蠕動，解決便秘問題。

6. 促進血液循環：溫水可刺激血液流動，改善血液循環。