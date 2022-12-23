運動除了強身健體外，還能預防糖尿病，日本專家建議，平常可多做健走和深蹲等運動，因為兩者將有氧運動與重量訓練相結合，治療和預防糖尿病方面特別有效。但專家也提醒，若患有嚴重糖尿病併發症、心臟病、膝蓋或背部疼痛，及使用胰島素的人應特別小心，運動前請諮詢醫生。

根據《NHK》報導，京都醫療中心預防醫學研究所所長坂根直樹表示，2型糖尿病除了遺傳因素外，大多是因為暴飲暴食和運動等生活方式因素，不運動且經常在家裡閒逛的人更容易患上糖尿病，因為運動會快速消耗葡萄糖，並讓胰島素的分泌對血糖控制更為有效。此外，還有降低血壓、降低甘油三酯、提高洗腎者透析效率等好處。

坂根直樹表示，健走和深蹲這兩個結合有氧運動與重力訓練的運動，治療和預防糖尿病方面特別有效。

在健走方面，速度以讓人感到微喘氣為宜，每周至少150分鐘為目標，如50分鐘一周3次或30分鐘一周5次，一個更有效的健走技巧是將肘部彎曲90度，將拳頭舉到下巴、張開雙臂，並在快走和慢走之間交替。

深蹲部分，他建議，站在椅子前，雙腳分開與肩同寬，腳趾略微向外，眼睛向前看，手臂伸直以保持平衡，且不要停止呼吸，每周3次，每次2至3組，每組10下，可以有效控制血糖。