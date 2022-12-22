身體的莫名瘀青恐是健康警訊。一名30歲患有B肝的男子，身上突然出現許多不明瘀青，還有血便情況而就醫，就醫檢查發現有肝硬化，且因此導致凝血機能異常，導致他大腸出血、小便有血絲、瘀青狀況，被緊急安排做進一步的治療。醫師表示，肝硬化若拖到後期才治療，可能會來不及，趁早治療才能改善。衛福部指出，肝硬化者有5%會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。

外科醫師陳榮堅在其臉書專頁及個人網站表示，一名30歲男性患者因為有血便來就醫，但其身上也出現許多莫名瘀青，他檢查發現該病患的身體也有很多小出血點，血液檢查發現凝血功能異常，詳細了解下才得知他的家人有B肝，檢驗後確認患者也是B肝帶原，再經腹部超音波檢查，發現患者已有肝硬化的情況。

陳榮堅並表示，瘀青若非外傷造成，有時是身體出現問題，例如肝臟、腎臟機能不好，甚至肝硬化也很容易瘀血。

他因此提醒，有3種瘀青要小心。1. 不明原因產生的瘀青，即無任何外傷，身上卻一直莫名有瘀青出現。2. 一直無法消退的瘀青，理論上7~10 天瘀血應該要退掉。3. 範圍擴大、顏色怪異的瘀青，一般在退的時候瘀青的範圍會擴大，顏色會變淺，但如果範圍一直在擴大、顏色仍很深，就要注意可能有一些系統性的問題。