乳癌是國內女性發生率第一名的癌症，一名30歲的女性半年前發現自己右側乳房似乎有一個小硬塊，碰觸無痛感，因無不舒服的感覺，就不以為意，未料時隔3個月後，驚覺右側乳房尺寸似乎有變大，且先前發現的硬塊也跟著變大，因此趕緊進行健檢，發現竟已有5.5公分的乳房腫塊，經切片確診為「三陰性乳癌」。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，根據衛福部癌症登記統計，小於40歲的乳癌患者每年新增約1,100人，且自2016年至最新統計2018年，人數逐年成長，乳癌依據癌細胞上特定接受體的表現，又可再細分為不同的種類，其中，三陰性乳癌好發於年輕女性，並與遺傳基因相關（BRCA1突變發生的機會較高）。

他表示，乳癌風險因子包含乳癌家族病史、偏愛高油脂食物、肥胖、喝酒、抽菸、初經早、停經晚、未曾生育或未曾哺乳者、一側曾得過乳癌、帶有BRCA1或BRCA2基因變異、長時間接觸環境荷爾蒙（化妝品、殺蟲劑、塑化劑）及缺乏運動等。

沈彥君並表示，根據國外的統計，乳癌病患其一等親（母女姊妹）有乳癌病史約佔13%，有家族史者應特別注意，例如好發於年輕女性的三陰性乳癌細胞生長的速度較快，癌症進展也較快、較易轉移，因此有家族病史的女性千萬不能輕忽乳房健檢。

他建議，女性應從20歲開始就自我觸摸檢查，每1到2年一次乳房外科理學檢查及乳房超音波檢查，建議45歲以下的女性可首先利用超音波作為定期檢查乳房的工具。