刊登在《臨床復健醫學期刊》的研究顯示，每星期只要花2、3次，每次走路20~40分鐘，就有助緩解下背痛。

這項研究是以色列台拉維夫大學醫學院所進行，研究人員招募52位患有下背痛的人參與研究，其中一半的患者接受臨床的肌肉訓練計畫，每週進行2到3次的復健肌力訓練運動，持續6週，另一半則進行有氧走路運動，每週走2到3次，從20分鐘增加到40分鐘。

持續6週後分析，發現無論是做復健運動或走路運動者，下背痛的症狀都明顯獲得改善。研究人員表示，走路時腹部及背部肌肉都要用力及運動，運動量和復健療程相當，而且是低衝擊的運動，適合各種族群進行。

美國有多項「運動即藥物」的研究則顯示，每週150分鐘快走、舞蹈等中等強度有氧運動，可減少40％心臟病導致的死亡，還可以降低罹患第二型糖尿病機率達58％，使女性罹患乳腺癌的風險降低一半、罹患腸癌的風險降低6成。

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