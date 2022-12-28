近來寒流一波波到來，低溫對健康有頗大的威脅。醫師表示，台灣雖地處亞熱帶，但低溫來襲時，暴露的時間夠久，任何人都可能成為失溫受害者，若體溫低於32度就已達中度失溫，常會引發心律不整，若低於28度，人體就會失去意識，這時還可能需要使用葉克膜進行急救。醫師提醒民眾要做好保暖，以免低溫導致健康產生不可逆的影響。

急診科醫師翁梓華醫師在其臉書專頁表示，人體對應體溫流失會有生理性代償反應，如發抖、心跳加快以增加產熱，但一旦超過身體代償極限，就會導致失溫；醫學上失溫會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成4個等級，包括輕度失溫、中度失溫、重度失溫、致死性失溫。

1.輕度失溫：體溫32-35度，這類的病患意識清楚，但會抖得很厲害，治療方式為給予保暖衣物、熱飲料等，逐步提升體溫。

2.中度失溫：體溫28-32度，病人此時意識混亂，甚至可能無法發抖來提高體溫，此時必須要持續監控生命徵象，因為這類病患常常會併發心律不整。

3. 重度失溫：體溫低於28度，病人大多已失去意識，還須插管進行呼吸道保護，同時要考慮是否啟動葉克膜進行體外循環支援。

4. 致死性失溫：這類的病人失去生命徵象，這時回溫可能已經不是首要藥物，而是需緊急進行去顫電擊或是藥物升壓，並且後送往醫學中心進行治療。