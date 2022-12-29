氣溫回升，全台今晨已不見個位數低溫，取而代之的，是伴隨東北季風南下的源源水氣。中央氣象局針對基隆、新北、宜蘭發布大雨特報，迎風面局部地區也會有短暫雨機率。後天跨年活動及隔天元旦，北、東天氣不佳，整體偏濕冷。

雨開始下了，代表雲量增多；雲一多，「輻射冷卻」條件就差，冷空氣大幅減弱。今晨平地低溫前3名，分別為苗栗三灣10.8度、南投中寮10.9度、雲林古坑11.1度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今起天氣轉不穩定。

最新模式模擬，東北季風南下，今起北部、東部偶雨，新竹以南維持多雲時晴、日夜溫差大。今各地氣溫：北部14至20度、中部12至26度、南部13至28度、東部15至24度。

吳德榮指出，東北季風持續影響至元旦當天，北台感覺濕濕冷冷，包括跨年夜、元旦清晨迎曙光等活動，天氣都不理想。中南部舒適微熱，若有安排，會是比較好的選擇。

元月2日起至4日，又有一波偏弱冷空氣逐漸南下，氣溫略降，仍是迎風偶雨、背風晴的天氣型態。也就是說今起一連7天，北台灣偏濕，體感會有點冷，應密切注意天氣變化。