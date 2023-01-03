【立綱氣象報報】東北季風增強 沿海風大 北部飄雨

隨著東北季風持續吹拂，明（4）日基隆北海岸、宜蘭、大台北山區可能有大雨。氣象主播戴立綱指出，周五（1/6）晚間將有乾冷空氣抵台，周六（1/7）補班日北台灣僅有14度，而中南部天氣逐漸穩定，但因冷空氣和輻射冷卻雙重影響，低溫下探13度，要到下周才會略微回溫。

明（4）日受東北季風影響，迎風面有較大、較持續的降雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局表示，明日天氣和今日相似，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島雲多、不定時降雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨持續，易有局部大雨。而新竹以南上半天雲量偏多，午後水氣漸少，有望撥雲見日。

明日溫度方面，西半部及宜蘭夜晚清晨低溫下探14度，花東約17到19度，白天北台灣高溫約20度左右，整天偏涼，其他地區約23至25度，感受溫暖舒適。

氣象主播戴立綱表示，根據北部測站資料顯示，北台灣今晚低溫15度，明晚東北風減弱，周三、周四（1/4、1/5）溫度略升為16度，周五晚間有另一波乾燥冷空氣抵台，預估周休假期（1/7、1/8）北台灣氣溫下探14度，而雲嘉南一帶受輻射冷卻影響，恐出現13度低溫，值得慶幸的是，中南部將是多雲轉晴的天氣。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文指出，預期周三、周四逐漸轉為「北東濕涼，中南乾爽」的天氣型態，周五（1/6）水氣撤離，原本陰雨的桃園以北、宜花一帶也明顯轉晴，預估周末抵台的乾冷空氣有機會接近冷氣團強度，雖然會讓各地低溫下降，但降雨機率小，「可以預期是個舒適的週末」。