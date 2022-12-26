南山人壽獨立董事卓俊雄昨（25日）上午搭高鐵北上時，疑似天冷引發心肌梗塞，不幸在高鐵上辭世，享年55歲，醫師表示，最新研究指出，一年當中最冷的9天中，心肌梗塞、中風等心血管疾病的死亡率會較平日明顯增加，因此天氣急凍時要注意保暖，有心血管病史者儘量減少外出。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風受訪時表示，「冷死人了，是真的」，根據2022年12月12日刊在《循環學雜誌》(Circulation)的研究，從5大洲27個國家567個城市，橫跨1979-2019年40年的時間，共3200多萬心血管疾病死亡的資料中分析，發現最冷2.5%氣溫時（即一年中最冷的那9天），死亡率升較平常高出千分之9.1。

他表示，發生心肌梗塞、中風等心血管疾病時，就是血管中的血液無法順利送達器官、組織，進而引發心肌梗塞、中風、心臟衰竭、心律不整等致命問題，天冷是一個常見的誘發因子。

洪惠風以心肌梗塞為例，血管就像公路，心肌梗塞就像血管發生土石流般，當血管硬化、變厚等，造成血管壁上的粥狀硬塊破裂、產生血塊時，就如同山壁塌陷，血管完全阻塞，如同道路中斷，心肌梗塞於是發生，「天冷就是誘發土石流發生的常見原因。」

此外，天冷會刺激交感神經，導致心律不整問題發生；「另天冷也會刺激血壓上升，血壓飆升時會增加主動脈剝離此類致死率高達9成的疾病發生，進而導致猝死。

雖然至今尚無法確定卓俊雄確切的死因，但洪惠風提醒，天氣極度寒冷時，有心血管疾病者要避免外出，若必須外出，務必做好保暖，不只是身上的衣服，頭部、耳朵、腳部也要做好保暖。此外，在室內要外出時要特別注意室外內溫差對心血管的巨大影響。