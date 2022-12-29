避免台灣再次爆發類雙卡風暴，金管會主委黃天牧29日在立法院透露，金管會已密集針對先買後付（BNPL）業務多次開會討論，預計明年1月中祭出新規範。應會要求金控或銀行相關的租賃公司若開辦BNPL，必須揭露相關資訊，並確保消費者權益。

黃天牧表示，雖然目前只有一家金管會相關的租賃公司開辦BNPL（即中信金控孫公司中信租賃），但金管會對雙卡風暴，及未成年人或年輕人過度擴張信用「念茲在茲」，會針對BNPL提出金管會對此業務或監理上的「顧慮」，要求業者注意。

例如BNPL業者應要清楚揭露「違約金要收多少期」、「實際利率可能收多少」等。

立委楊瓊櫻質詢時表示，近期BNPL在台灣非常流行，許多家長非常緊張，擔心小孩快速申辦BNPL業務，累積債務，家長不知，詢問金管會是否看到隱憂？

黃天牧回答：「有呀，大家都看到之前的雙卡風暴」，強調金管會將借鑑過去，對BNPL業務他與銀行局已開過幾次會，1月中、農曆年前會提出金管會的方向，即對此業務上或監理上的顧慮，讓業者注意，不希望類似雙卡風暴的事情再發生。

黃天牧表示，會提醒BNPL，要注意哪些權益，如違約金收幾期，可能收取的利率是多少等要注意的問題，他強調金管會要揭示立場，讓社會大眾了解。