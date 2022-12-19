有些人在第一次見面時，就十分的熱情，且無比的關心，甚至還好到讓你感到不自在，《媽媽經學知識》運勢專欄指出，雙子座、獅子座、天秤座在初次見面時，易表現出同情心和同理心，並會不時地照顧對方心情，讓對方有賓至如歸的感覺。

▍雙子座

心中存著善良且不帶評斷眼光的雙子座，在初次見面時，會想讓對方開心他們傾向看見對方的好，而非惡，也因此雙子座擁有同情心和同理心，心細且體貼的他們也能夠洞悉對方的需求，而提供讓對方感到舒適的環境或話題，所以如果和一位雙子座剛認識，但和對方相處時總是開心愉快，不僅話題很好找，連彼此的想法都相似，這其實就是雙子座在人際關係上的超能力，所以別以為這就是愛的緣份，而太快愛上他們。

▍獅子座

善良和樂於助人的態度而聞名的獅子座，在第一次見面時，獅子座很容易表現出對他人的愛和感情，而之所以能讓獅子座這樣對待原因很簡單，因為他們也希望自己是如此被對待的，所以當對你好時，你也要懂得以同樣的方式回應，只要達到一定的友善程度就好，不然當獅子座發現對方是一個無法將心比心的人，那你便會被寫入黑名單之中。

▍天秤座

天秤座同樣富有同情和同理心，這是令他們如此善良的原因，天秤座尊重他人，以禮待人，這樣的表現不單單在朋友身上，也落實在生活中的善心舉動中，像是讓座給需要的人，幫別人扶著門，這樣的小事，他們傾向善良和慷慨對待所遇到的每個人；而有時候，這些善心小動作，會為天秤座帶來美好的回報。