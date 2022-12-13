據大陸官方公布數據顯示，放寬疫情封控措施之後，大陸許多地方染疫人數快速增加，各醫院發熱門診排起長長的隊伍，其中北京發燒就診人數暴漲16倍，急救電話120呼叫次數也達到平常的6倍之多。各地藥房搶購感冒與退燒藥品風潮仍在持續，有些海外華人親友也在國外加入搶購寄送回國，澳大利亞雪梨市也因此開始採行感冒藥限購措施。

《法國國際廣播》報導說，中國當局表示，北京市染疫人數在放棄清零政策後爆炸性增長。本月初，北京市只有少數人聽聞熟人或親戚中有人感染，但近日出現了急劇改變，從社交網路的信息看來，民眾周邊親友染疫的信息紛至沓來。

北京市衛建委副主任李昂表示，新措施公布後，大量感染者選擇居家康復，全市在院診斷新冠感染者數量及核算檢測數量均呈現下降趨勢。但是發燒門診就診量和疑似流感病例明顯攀升，11日北京市發熱門診就診患者達2.2萬人次，比一周前高出16倍，120急救呼叫量急劇增長，在9日達到最高峰，24小時呼叫量達3.1萬次，是平常時的6倍。

報導說，中國當局上周公布新措施後，取消了實施已久的清零政策，但由於之前沒有讓人民做好準備，近3年來亦宣傳新冠病毒性，導致民眾恐懼心理加重，放寬封控後立即出現藥物、醫院床位緊張現象，整體醫療系統面臨重大挑戰。

在大陸最大城市上海市，市民們掀起搶購布洛芬、乙醯氨基酚等退燒與鎮痛用藥風潮，民眾反映，現在根本買不到，廠家生產速度也跟不上，貨源供應吃緊。最常被詢問的布洛芬主要用於解熱鎮痛，藥商建議，退燒藥好幾種，效果都差不多，只要備好一款就夠，也不用囤積，否則最後可能都會浪費掉。

根據外媒指出，北京與上海一樣，本周以來已經很難從藥房買到退燒藥。較小的城市如河北省的保定市或西南部的四川省達州市，醫院不堪重負，藥品也嚴重缺貨。

而買不到藥品的民眾有不少人託海外親友代購感冒藥與退燒藥。據《東網》報導，澳洲新南威爾士省雪梨華人區藥房的退燒藥均賣斷市，店舖開始實施限購。當地華人表示，受到大陸親人請託，代購感冒藥退燒藥寄回大陸，當地商場退燒藥不是賣光就是限購，可能是代購人買光了退燒藥，然後高價銷往大陸。

當地藥店職員稱，搶購潮自上周開始，很多華人鎖定普拿疼和布洛芬，但不知是寄回大陸抑或自用。藥房經理指出，澳洲在新冠疫情後已規定每人限購2盒普拿疼，這款藥不只在華人社區受追捧，亦受澳洲本地人青睞，才會缺貨，也造成不必要的恐慌。