澳洲總理府19日發布聲明指出，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）20日將應邀前往北京，會見中國國務委員兼外交部長王毅，並舉行第6輪澳中外交與戰略對話。該對話最近一次舉行是在2018年，會議日期將與澳中建交50周年紀念日相吻合。

路透報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透過聲明指出，本周適逢澳中建交50周年紀念日。「1972年，當時的澳洲總理惠特蘭（Edward Gough Whitlam）做出大膽的決定，認識到我們兩個國家和人民之間接觸和合作的重要性」，他表示，在此後幾十年裡，中國大陸已經發展成為世界上最大經濟體之一，也是澳洲最大的貿易夥伴。

聲明提到，在澳中兩國元首於二十國集團（G20）峇里島峰會期間進行建設性會晤的基礎上，外長黃英賢20日將應邀前往北京，會見中國國務委員兼外交部長王毅，並舉行第6輪澳中外交與戰略對話。會議時間將與21日的澳中建交50周年紀念日相吻合。

聲明更指出，澳洲尋求與中國大陸建立穩定的關係；我們將在可能的情況下進行合作，在必要時提出不同意見，並從國家利益出發進行接觸。