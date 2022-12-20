受到新冠疫情升溫影響，韓股20日再度開低，但韓國央行釋出當地通膨可能穩步趨緩的消息後，大盤也漸漸向平盤靠攏，目前在2,350.1點，小跌2.24點或0.09%。同時，韓元則小升。

韓國央行20日表示，韓國通膨現在看起來是只有漲5%左右，主要是石油成本未再大漲，還有全球經濟成長腳步也放慢，故韓國物價應該不太會突然再狂飆。不過，俄烏戰事可能會添變數，原油供應還是有蠻高的不確定性。

韓國目前天氣暴冷，最新單日染疫人數又跟著大增，已經超過8.7萬人，衝至3個多月以來新高。9月14日時，韓國每日確診人數一度來到將近9.4萬人。據悉，韓國政府正考慮從下個月第3周開始，解除室內須戴口罩的現規，但在公共場所以及大眾交通系統等，一些較擁擠的地方還是得穿戴。

從2月下旬俄羅斯與烏克蘭爆發軍事衝突至今，已經差不多快10個月，韓國現代汽車因為在俄國的車廠，從3月以來就開始閒置且無法生產，故已傳出要縮減人力，股價也一度跌1.26%。

其它權值股方面，三星電子跌1.6%，大煉油廠SK Innovation跌1.5%，不過，大韓航空漲0.3%，韓國電力公司漲0.2%，汽車電池製造商LG Energy Solution 也漲0.4%。

韓元兌一美元在1301.45價位附近，韓元小升1.45元。