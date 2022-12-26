韓股上演震盪整理行情，傳出有意增產的三星電子表現不佳，韓股26日因此也被拖累，目前大盤在2,316.45點，小漲2.76點或0.12%。同時，韓元也走升。

韓國財政部26日表示，計畫最晚在2025年之前，要把將國營工作數量減少約4%，希望能安度這段不景氣的時期，也儘量不要影響到未來招生作業。藉由這次瘦身計畫，每年可節省大概7600億韓元，約5.91億美元人事成本。

韓媒報導，三星電子旗下最大一座半導體，傳出明年將要增加生產目標，儘管目前半導體產業已有庫存過剩的問題。對於此報導，三星卻不予置評。分析師認為，三星此舉或將有利於擴充記憶體晶片市場份額，等到一旦復甦也有助其股價表現。

三星電子跌0.34%，SK海力士也跌0.9%。不過，三星生物製藥卻漲0.87%，現代汽車也漲0.32%。

韓元兌一美元在1,276價位附近，韓元升4.8元。