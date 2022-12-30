近期由於全球經濟發展趨緩，各大產業對電子零組件的需求急速下滑，再加上中美晶片戰爭的影響，南韓半導體產業在依賴大陸過深的情況下，當前已出現一股向下的趨勢，根據南韓29日官方數據顯示，當地晶片產量已連4個月下降，年減率更是達到15%。但南韓28日發表的印太戰略報告稱北京為「重要夥伴」，前立委郭正亮29日在節目《國民大會》中指出，南韓比較重視自己的利益，在晶片策略上可能不會跟美國完全同調。

郭正亮對南韓連串訊息分析後提出看法。包括，據韓國媒體《朝鮮日報》報導，南韓政府高層聲稱，因為在經濟上，南韓與大陸的貿易量超過美國加日本的總和，大陸對他們來說是無法分割的鄰居，放棄跟大陸合作更無疑是遠離現實面的做法。此外，南韓總統尹錫悅雖然在上任時，打著對大陸強硬的立場，且也推動和美國的安全合作，但南韓政府當前並沒有全心全意執行拜登的晶片倡議。

資料顯示，南韓兩家半導體巨頭在大陸都有設廠，三星在陝西省有生產NAND快閃記憶體晶片的工廠；SK海力士公司在大連也有製造NAND快閃記憶體晶片，且在大陸境內還有另一個DRAM晶片生產工廠。

郭正亮分析，在CHIP4中，南韓的國家利益跟日本、台灣都不一樣，首先是朝鮮半島想要統一，北京政府不協助沒辦法做；另外南韓在大陸的投資真的很大，在西安跟無錫投資超過一千億，其中甚至有高階製程。

郭正亮提到，美國現在雖然就晶片策略展開施壓，但南韓政府知道企業此時期過得很艱難，也不會給這些財團壓力，讓他們自己做判斷。他強調，南韓跟台灣政府不一樣，我們只會幫忙剪綵，南韓政府則比較看重本國利益，知道怎麼幫助自己的企業度過難關和發展。