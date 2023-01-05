正在美國拉斯維加斯CES（消費電子展）參展的韓國三星電子，受到全球景氣孱弱，以及電子產品與記憶體晶片需求大減衝擊，上季獲利可能狂瀉58%，有機會創6年來最低。

產業分析師認為，目前大環境是通膨大漲且利率大升，消費者購買力與企業投資同步縮手，以智慧手機來說也是因買氣受阻，連帶地記憶體晶片拉貨力道愈來愈小，甚至還消失不見。

匯集多方資料的路透社5日指出，這家亞洲市值第4大上市公司，2022年10到12月的營業利益可能只有5.9兆韓元，約46.2億美元。若果真如此，將創下自2016年第3季以來最低。至於2021年同期，則高達13.87兆韓元。

路透社表示，甚至還有三分之一受訪專家更是悲觀，估三星營利會重挫78%，僅剩3兆韓元左右。韓國Hana金融投資認為，三星上季財報會如此不堪，要歸咎需求急速狂減。晶片與手機無論在出貨量或價格方面，都應該會比原先預期來的要差。

根據集邦科技（TrendForce）統計資料，普遍用於智慧手機以及個人電腦內的DRAM價格，一年之內就大跌40%。至於慣用於資料儲存的NAND，售價也是下修14%。

其它記憶體晶片大廠，像是韓國SK海力士以及美國美光，已大幅削減2023資本支出規模，好渡過周期性低潮期。外界預測，這波記憶體產品景氣寒冬，有可能將涵蓋整個2023上半年。

分析師表示，晶片產品約占一半獲利比重的三星，將在這段時間展現雄厚的財力，反其道繼續原有投資計畫趁機來擴大市占率。而到了記憶體晶片市場反彈時，三星就可享受勝利的果實。

2022年10月時，三星曾指出2023年資本支出不會有太大變化。路透社計算，截至2022年9月底，這家韓國最大財閥擁有128.82兆左右韓元，約1008.3億美元現金。

除了半導體業務外，預估三星手機獲利也將會減少14%至2.3兆韓元。調研單位Counterpoint預估，三星上季手機出貨量可能為6300萬支，其中6200萬屬於智慧手機。不過，三星2021年同期的手機出貨量是7200萬支，年減12.5%。

2022年股價大跌29%的三星，新年開紅盤後表現不差，是受到韓國政府擴大半導體減稅計劃所激勵。身兼全球最大記憶體晶片、智慧手機以及電視機業者的這家韓國大集團，預計6日先公布簡易版季報，元月下旬左右將發布詳細財報。