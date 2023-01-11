無塵室設備工程廠漢唐(2404)受惠晶圓代工龍頭海內外積極擴產，2022年12月、第四季、全年營收齊創新高，法人看好2022年獲利將齊締新猷，2023年營運成長無虞。漢唐股價今（11）日開高後放量勁揚6.12％至199.5元，攻逾9月高價，早盤維持近5％強勁漲勢。

漢唐公布2022年12月自結合併營收70.87億元，月增達56.44％、年增達2倍，創歷史新高。使第四季合併營收183.85億元，季增達31.21％、年增達近1.44倍，連2季改寫新高。全年合併營收482億元、年增達88.24％，同步創歷史新高。

漢唐受惠晶圓代工龍頭海內外投資建廠擴產，營運動能自去年第二季起顯著轉強，隨著時序步入工程認列高峰，下半年單季營收接連創高。漢唐去年前三季歸屬母公司稅後淨利29.94億元、每股盈餘15.89元，法人看好全年有望突破2020年21.16元記錄、同步改寫新高。

漢唐先前指出，由於主要客戶進行大規模擴產，使台灣訂單穩健成長，中國大陸及美國訂單亦優於前年。據漢唐財報揭露，截至去年第三季合約負債仍達895.97億元，續處高檔水準，使去年營運可望優於前年，今年營運及訂單狀況亦無虞。