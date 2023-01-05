兩岸緊張局勢加溫，各界擔心台灣會繼烏克蘭之後成為另一個戰場，曾任北大西洋公約組織（NATO）祕書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今天表示，如果中國武力攻打台灣，北約要有必要具體因應，其中一項作為就是提供台灣必要的軍事援助。

拉斯穆森指出，在台海可能的衝突當中，他並沒有將北約視為一個「行為者」，但是北約仍有必要以戰略清晰取代戰略模糊，對此作出具體因應。首先，北約要提供台灣必要的軍事援助使台灣有能力自我防衛；其次，北約一定要向中國發送清晰訊號，若是片面以武力改變台海現狀會給中國帶來重大經濟制裁，會使得中國從全球經濟體系全面脫鉤。

拉斯穆森進一步指出，台灣最大武器來源畢竟還是美國，而歐洲可以用不同的方式幫助台灣以防範中國對台動武，就像烏克蘭與歐洲國家有許多軍事合作與訓練，台灣的軍人也可以在歐洲的土地上一起演訓，北約也可以協助台灣軍事訓練與聯合軍演。

拉斯穆森強調，全世界對於台海緊張情勢的注意力仍不夠，我們應該要意識到兩岸之間的衝突會對全球造成影響，如果能防範緊張情勢升溫，對全球都有利。

至於歐洲從烏克蘭戰爭上學到什麼教訓？拉斯穆森認為，歐洲過去對威權國家與獨裁者太過於天真，也過於依賴，甚至我們還有人以為可以在美中之間扮演調解者的角色，但是歐洲人正在逐步調整心態。他說，現在是民主對抗威權的時代，在這個對抗之中沒有辦法保持中立選邊站，歐洲人應該要選擇站在民主與美國陣營這一邊。