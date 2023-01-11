空軍司令部今表示，為使國人了解國軍春節期間強化戰備實況，國防部辦理媒體活動。甫從北約防衛學院戰略班次交流回來的第42作戰隊中校副隊長吳邦彥中尉也出面受訪，談起北約防衛學院交流情況，他表示，課程班對中不只軍職也有文職，外交軍事都會有寶貴意見，也可汲取到不同國家看法觀點。

媒體詢問，北約防衛學院班隊的具體內容，吳邦彥表示，北約防衛學院戰略班次是台灣常態性的交流班次，有為期六個月課程，課程中主要是以北約成員國、夥伴國派訓學園一同參加課程，研討國際局勢、區域局勢，不僅針對俄烏戰爭以及東歐情況外，還包含印太區域局勢，在課程中多著重此兩種點。依照國防部相關的派訓規劃，每年都會一人去訓練，過程中都是常態訓練。

吳邦彥說，在北約防衛學院班隊的課程內容中，有研討參訪也有動態課程，與參與學員一同探討各國對於國際局勢看法，學員也不只軍職也有文職，從外交軍事方面都會有寶貴意見，也可汲取到不同國家看法觀點。

吳邦彥指出，各國的學員知道他的背景後，也對台灣在印太局勢中扮演的關鍵角色產生興趣也互相探討、交換意見；因為這涉及到每個國家的國防、政治等政策，也能了解其中的戰略局勢。

吳邦彥說，各國學員都了解，台灣現在在世界高科技的供應鏈扮演舉足輕重角色，因此他們知道安定的局勢是可以維繫全球經濟發展的關鍵。

至於近期共機越過中線頻繁，且以往在西南空域較多，現在北部也出現戰機，北部的空防壓力遽增。對此吳邦彥表示，除了新竹基地以外，各個連隊都保持待命並依照動態有序列在空中執勤，遭遇突發狀況都會一到戰術管制引導、戰備規定應處，最主要是維持領空安全跟國家安全，接下來再過一週就要過年了，相信空軍個部隊都會戮力戰訓本務，給予國人平安的環境過個好年。