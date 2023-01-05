在中美科技競爭態勢日益緊張之際，美國電腦製造商已開始推動與中國脫鉤政策，戴爾電腦設下相當激進的目標，預計在2024年實現所有產品不使用中國晶片，同時也要求其供應商在產品中大幅減少使用中國製零組件。

據《日經亞洲》報導，3名知情人士透露，全球出貨量排名第3的戴爾公司去年底就告知其供應商，該公司將大幅減少在產品中使用中國製晶片，也包括非中國晶片製造商在中國工廠生產的晶片，並在2024年完全實現其產品全部與中國脫鉤。

報導說，除了晶片外，戴爾還要求電子模塊和印刷電路板等其他組件的供應商和產品組裝商開始準備提高在中國以外國家（如越南）的產能。

其中一名知情人士說，戴爾的目標非常激進，這不僅涉及目前由中國晶片製造商生產的晶片，還涉及非中國供應商在中國工廠生產的晶片。如果戴爾的供應商沒有措施來應對戴爾的要求，他們最終可能會失去戴爾的訂單。

除了戴爾之外，它的主要競爭對手惠普也開始對其供應商進行調查，評估將生產和裝配線遷出中國的可行性。

報導說，以往戴爾和惠普等電腦製造商從晶片開發商那裡購買晶片，都不用擔心晶片的製造地，但電腦製造商態度的快速轉變令一些業內人士相當驚訝。

根據數據供應商Canalys的數據，戴爾和惠普2021年的筆記本電腦和桌上型電腦總出貨量超過1.33億台，大部分組裝都在中國江蘇昆山和重慶市的工廠進行。

一家戴爾和惠普的晶片供應商說，筆記本電腦內需要成千上萬的組件，多年來已在中國形成成熟且完整的生態鏈。「我們以前就知道戴爾已準備將供應鏈從中國依賴轉向多元化，但這一次有點激進，這是受到美國政府的政策影響，美國政府甚至不希望他們使用中國製造的晶片。」

該供應商強調：「這不是評估，也不是喊『狼來了』，而是真實的、正在進行的計劃，而且這種趨勢看起來是不可逆轉的。」戴爾公司則表示，他們正在對全球供應鏈實施多元化，這對公司與客戶都有一定的意義，中國也是個很重要的市場，戴爾也必須建立地理上的多樣性、靈活性和穩定性。

產業分析師認為，對於蘋果公司以及其他美國電子製造商而言，中美之間持續加劇的地緣政治緊張局勢，讓它們必須更認真地執行在中國以外建立替代性生產基地的計劃。未來5到10年內將在印度、東南亞與拉丁美洲出現更多的電子產品製造基地。「這需要很多時間，但這一趨勢真的出現了，這將是科技供應鏈的未來。」