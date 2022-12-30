《韓股》韓國股市30日休市1天 07:372022/12/30 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢年終假日，韓股30日休市1天，2023年元月2日正常交易。 《韓股》大跌25% 韓股今年慘兮兮 《國際金融》陸鬆綁利多延續 歐股早市走高 《國際金融》特斯拉暴跌 阿里郎仍捧在手心 #韓股 #30日 #休市 #韓國股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》北向資金連7周淨流入 陸股醞釀解封行情 10:482022/12/29 財經 《國際金融》中國疫情惡化 歐股早市跌0.41% 17:192022/12/29 財經 《國際金融》能源和科技熄火 歐股收小黑 10:082022/12/29 財經 觀光股法人敲 紅通通 04:102022/12/29 證券．權證 正瀚生技 今向證交所送件申請股票上市 20:052022/12/28 財經 《韓股》缺乏利多 韓股挫2.2% 11:482022/12/28 財經 桃園免費營養午餐 2月13日開學實施 04:102022/12/30 地方新聞 國泰金投資長程淑芬：台股利空已反映2／3 04:102022/12/29 財經要聞 《韓股》外資大賣 韓股創2個月低 16:492022/12/28 財經 台股築底震盪 店頭市場基金有潛利 04:102022/12/28 投資理財 中美審計風波緩解 滿幫、拼多多赴港上市喊停 04:102022/12/30 全球財經 FANG＋指數今年市值蒸發5.2兆美元 04:102022/12/30 全球財經 《國際經濟》三大族群、7檔個股害的 美股市值暴跌逾10兆美元 11:382022/12/29 財經 慘了！總統投票日遊戲聊天「投韓國瑜」 網友遭裁罰50萬 10:032022/12/29 社會 陸港股市29日開盤下挫 遊戲股走揚 11:122022/12/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。