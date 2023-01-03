《日股》日本股市3日休市一天 07:372023/01/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢新年假期，日股3日休市1天，4日正常交易。 《美股》新年假日 美股休市 資源基金績效領先 明年科技股可望翻身 橫濱流星成財團接班人 《彬與瑛》嗆竹內涼真「你會出事」 #日股 #3日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美投資級債 成資金避風港 04:102023/01/02 投資理財 《兔年腕表》蕭邦兔年表 東西合璧 20:042023/01/02 消費 大陸市場太好做 台灣自砸招牌 04:102023/01/03 財經焦點 社評／台灣需要避戰謀和 04:102023/01/02 焦點新聞 紅龍果難銷日 農委會大內宣破功 04:102023/01/03 生活新聞 日本改裝兩棲登陸艦為輕航母 04:102023/01/03 話題觀察 愛子公主初亮相「新年參賀」 10萬人抽籤搶看畫面值了 17:482023/01/02 國際 眼科驗光「藍天綠地＋熱氣球」是真的？廠商揭真相 13:142023/01/02 搜奇 忤逆美國會出事？若拒絕制裁大陸 日本、歐洲下場曝光 15:542023/01/02 財經 書摘精選》白馬山觀景平台、明治百年記念展望塔 07:002023/01/03 生活 日本社長為愛在台創業 結婚5年和台灣網紅妻天人永隔 08:232023/01/02 生活 陸「無偵-7」無人機首飛越沖繩近海 日戰機緊急升空 08:592023/01/02 軍事 日本公務員下鄉務農 04:102023/01/02 專題周報 1分鐘讀財經》經濟衰退魔王來了！2023該怎麼買股？專家這樣說 08:242023/01/02 財經 軟銀 孫正義 投資之神 跌落神壇 04:102023/01/03 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。