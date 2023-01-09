33歲日本男星岡田將生，出道時就憑著帥氣外表與181公分的挺拔身材受到大批粉絲的喜愛，而在2021年與小4歲的美女主播鈴木唯爆出電車約會情後，相當受到外界看好，但近日卻遭日本媒體爆料兩人在去年底已分手，岡田將生甚至狠心切割讓女方因此陷入情緒低潮。

根據日本媒體《女性SEVEN》報導，岡田將生在2021年與美女主播鈴木唯爆出熱戀後，演藝事業蒸蒸日上，因此曾一度傳出好事將近備受外界看好。但他卻在女友鈴木唯12月13日生日當天，被媒體拍到與女諧星福田麻貴相約喝酒，而不是陪在女友身邊因此爆出情變。

對此，岡田將生的友人接受媒體採訪時透露，岡田將生其實對於結婚一事相當不安，因為他目前的重心仍放在演藝事業上，希望能持續在不同的戲劇中累積新的經驗，還不是穩定下來的時候，因此無法回應女友想要結婚的要求，另外在家中約會也逐漸變得麻煩，所以在2022年底岡田將生便向女方提出分手。而兩人因交往2年，女方有不少東西放在岡田將生的家中，岡田將生卻在分手後狠心要求她「把自己的東西全部帶走」，讓鈴木唯的心情變得十分沮喪，目前仍無法打起精神。

而雙方的經紀公司僅表示「私事交由本人處理」，不願正面回覆，但網路上已掀起熱烈討論，不少網友對於兩人分手感到相當可惜。