在新冠疫情再度升溫下，加上大型科技類股表現不佳，韓股3日一度跌到2180點，下探2200大關支撐。目前，大盤在2,210.1點，跌15.57點或0.7%。同時，韓元也走貶。

受到Omicron亞型變異株境外移入，加上冬季寒冷好發期，韓國最新單日確診人數從2.2萬，大幅增至8.1萬。韓國政府指出，目前正嚴密觀察毒性很強的Omicron亞型變異株XBB.1.5的最新發展，目前共有13例，其中約半數來自其它國家。

根據韓國CXO調研單位查訪，受到2022年至少下修兩成的韓股孱弱影響，有33家大型韓企負責人的手中持股，也跟著大幅縮水近30%。其中，電商巨擘Kakao創始人最慘，股票總值暴跌53.7%至5.7兆韓元。三星電子李在鎔的股票價值也減少17.7%，至11.7兆韓元。

三星電子跌1.44%，SK海力士跌2.25%，電池業者LG Energy Solution跌1.91%，化學大廠LG Chem也跌0.66%。不過，現代汽車逆勢上漲0.96%，起亞也漲0.33%。

韓元兌一美元在1,275.7價位附近，韓元貶值3.1元。