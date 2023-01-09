在美元指數走弱背景下，人民幣匯價9日順勢強彈。人民幣兌美元在岸價、離岸價9日表現強勁，一路高歌猛升，9日截至16點30分，在岸官價收報6.7712元，較上日（6日）收盤價6.8588元大漲876個基本點，創2022年8月15日的近五個月新高，單日漲幅1.29％，成交量亦放大到405.16億美元。

離岸價現報6.7846元，上漲6.7846元，漲幅0.68％。

人民幣兌美元中間價報6.8265，升647個基本點，漲幅0.95％。