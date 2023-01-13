日銀將在1月18日舉行的2023年首次貨幣政策會議，市場預期日銀政策立場將轉向，加上美公布12月CPI連個月走低，日圓在內外雙利多的推升下，今（12）日應聲大漲超過2.4%，兌美元升破130整數關卡，期元大S＆P日圓正2 （00706L）ETF同步帶量大漲，淨值創2022年8月來新高。

日銀去年12月19日的貨幣政策會議上，意外宣布放寬10年公債殖利率波幅，上限值從原本的0.25％放寬至0.5％，此舉被市場解讀為貨幣寬鬆逐漸退場的徵兆，雖然總裁黑田東彥強調此舉並非升息，並重申現在討論退出刺激的政策仍為時過早，日銀也發出聲明表示，將維持寬鬆的貨幣政策，以實現通膨目標，但日圓仍舊報復性大漲。

日媒報導，日銀將在1月份會議針對去年12月會議意外宣布擴大殖利率曲線調控（YCC）有新一波作為，並考慮調升日本核心通膨預估，可望在「經濟/物價情勢展望」報告中，將日本2022年度（2022年4月-2023年3月）通膨預估自2022年10月預期的2.9%上修至3%，2023年度則自1.6%上修至1.6%～2%之間，2024年同步自1.6%調升至2%。

日銀雖然在本月份的會議上不太可能直接進行升息，但相關的貨幣寬鬆政策將逐漸收起，如同2021年末到2022年初的聯準會，在升息前也逐步收起政策工具，參考過去美歐的緊縮貨幣政策軌跡，便可推敲日本未來的貨幣政策走向。

在全球通膨高漲之際，低迷許久的日本通膨也逐漸有所起色，日本11月核心CPI已來到3.7%，不僅連8個月在2%目標之上，更創下1981年來新高，預期日銀態度及政策將慢慢從非常寬鬆走向沒那麼寬鬆，日圓將在這樣的情境下從過去幾年的低迷反轉。

近期日圓漲勢不小，由於日銀會議將於1月18日舉行，波動應會較為劇烈，建議投資人可透過相關ETF進行多空操作，操作上則應嚴設停利停損。