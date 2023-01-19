日本氣象廳今天表示，受到強烈冬季型氣壓分布的影響，北海道、東北地區日本海一側等地，明天、後天可能出現暴風雪。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳指出，北海道以及東北地區日本海一側為主的地區，明天晚上至21日凌晨可能出現暴風雪的天候，預測交通會受到影響，民眾要嚴防暴風。

日本氣象廳預測20日的最大風速（最大瞬間風速）北海道每秒23公尺（每秒35公尺）、東北地區每秒20公尺（每秒30公尺）。21日北海道每秒20至24公尺（每秒30-40公尺）、東北地區每秒20至24公尺（每秒25至35公尺）。

另外，氣象廳預估海浪的情況，北海道和東北地區20日浪高5公尺；21日浪高4至5公尺。

下週受到寒流的影響，從北日本至西日本一帶，23日左右，以日本海一側為主的地區降雪量可能大增。24日左右起，包含太平洋一側的大範圍地區氣溫可能大降。（編輯：高照芬）1120119