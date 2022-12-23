市場多數預估，韓國央行在下個月應該還會繼續升息之下，韓股23日開低走低，一度跌至2311點並企圖試探整數關卡。最後，大盤收在2,313.69點，跌43.04點或1.83%。同時，韓元走貶，外資小賣730億韓元。

根據韓國金融投資協會（KOFIA）對百位債券專家查訪，38%認為韓國銀行應會在明年元月中旬再升息一碼。不過，還是有28%認為，韓國有機會降息。認為降息的受訪者，比例已從上一次41%，降到現在不到30%。

韓國政府23日表示，室內到底還需不需要戴口罩，現在卡在幾個重要關鍵點，不需要全部都符合規範，只要其中兩項達標即可，像是重症患者以及疫歿人數有沒有確實減少等。

大型類股一面倒，三星電子跌1.69%，SK海力士跌1.77%，現代汽車跌0.95%，電池製造商LG Energy Solution跌3.39%，化學大廠LG Chem也跌2.56%。

韓元兌一美元在1,280.8價位附近，韓元貶4.6元。