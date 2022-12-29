新北市今年在技藝技能競賽奪得10金、5銀、11銅、43座金手獎及75名優勝，共計168人次獲獎，新北市教育局今日舉辦技藝技能感恩餐會，新北市長侯友宜宣布，上個4年新北投入4億元經費推動技職教育，下一個4年他將投入8億元在技職教育，並宣示擴大金手國際見學，讓優秀學生出國見習深造，全面啟動技職教育國際化。

新北市教育局今舉行藝技能感恩餐會，鼓勵及肯定獲獎選手及指導老師，侯友宜出席頒發全國唯一技藝技能350萬獎勵金及2022年獨家新北金手榮譽徽章。

侯友宜表示，新北市從2019年至2022年推動4年4億「贏得未來技職人才」計畫，規畫超過50項全國第一及首創的技職教育政策。

接下來4年將挹注翻倍經費，以4年8億全面推動技職教育邁向國際化，並全面擴大金手國際見學，預計規畫美國、日本及澳洲三大路線，其中原本僅全額補助五大類技藝競賽獲得金手獎前三名學生及指導教師出國，本次更擴大補助國際及全國技能競賽青少年及青年組前三名學生及指導教師，預計達百人赴國外跨域學習及國際產業見學。

新北市教育局表示，今年新北技職教育大豐收，農業類淡水商工園藝科獲得2座金手1優勝及團體獎第1名；工業類瑞芳高工在電腦硬體裝修及建築製圖分別獲得金手獎第一名、新北高工更囊括9金8優勝；家事類由樟樹國際實中飾品製作、服裝製作共2金2優勝；商業類穀保家商在文書處理職種連續8年及網頁設計職種連續5年獲得金手獎。