美股隔夜的下跌，代表中概股的那斯達克金龍中國指數更是大跌3.8%。有消息指出，在美上市的拚多多和滿幫集團，擬取消或暫停赴港股上市的計畫。

周四香港恆生指數低開250點，收盤跌157.77點或0.79%，為19741.14點。國企股(H股)跌77.19點或1.14%，為6695.57點。

此外中國的確診人數激增，令投資人感到不安，懷疑在放鬆防疫封控之後，中國經濟能否迅速復甦。

野村證券分析師們在一份報告中說，在中國農曆春節的民眾大規模移動過程中，各地可能出現新一波感染浪潮。

科技指數大跌2.5%，京東跌5.4%。

在蘋果下調明年iPhone出貨預測之下，舜宇光學跌6.9%，瑞聲跌1.3%，比亞迪電子跌1.2%。

騰訊逆勢上升2.8%，報335港元；該公司與任天堂合作開發的遊戲《寶可夢大集結》，獲得中國官方批准。

內房股和物業管理股下跌。碧桂園服務跌2%，寶龍地產跌10.8%，時代中國跌9.9%。

教育股也下跌，成實外教育跌8.4%，新東方跌5.9%。

疫情的受益股、藥品股逆勢再上漲1.4%。康龍化成漲7.6%，君實生物漲5.4%。