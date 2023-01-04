在紐西蘭奧克蘭女網賽奮戰的台灣女網好手詹詠然，4日於女雙8強賽出擊，和智利籍搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi），以6比3、6比4擊退巴西佳瑪拉（Ingrid Gamarra Martins）／美國妮爾（Ingrid Neel），率先晉級4強。
詹詠然曾在2009年奧克蘭女網賽，和俄羅斯選手帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）搭配，一路挺進到4強，詹詠然追平個人在這項賽事參賽最佳成績，也是暌違13年再闖本賽女雙4強。
在紐西蘭奧克蘭女網賽奮戰的台灣女網好手詹詠然，4日於女雙8強賽出擊，和智利籍搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi），以6比3、6比4擊退巴西佳瑪拉（Ingrid Gamarra Martins）／美國妮爾（Ingrid Neel），率先晉級4強。
詹詠然曾在2009年奧克蘭女網賽，和俄羅斯選手帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）搭配，一路挺進到4強，詹詠然追平個人在這項賽事參賽最佳成績，也是暌違13年再闖本賽女雙4強。
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