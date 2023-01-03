揮別去年被拒絕入境的難堪，塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）今年終於回到澳洲參賽，3日在阿德雷德國際賽單打首輪6比3、6比2擊敗法國選手雷提內（Constant Lestienne），收下個人在澳洲比賽的單打30連勝。

喬柯維奇去年持醫療豁免證明要入境澳洲，但也因未能提出新冠肺炎疫苗施打證明，不符合澳洲政府入境規定，最後不得入境，不過澳洲政府去年7月取消外國旅客入境必須提出新冠疫苗接種證明的規定，也撤銷喬帥3年入境禁令，讓這位前世界球王可以挑戰生涯第10座澳網男單冠軍。

喬柯維奇透過阿德雷德國際賽調整備戰，且單、雙打都報名，雙打雖然首輪就吞敗出局，單打則是維持威力，首輪6比3、6比2擊敗法國選手雷提內，拿下個人在澳洲地區出賽的30連勝，這個連勝從2019年澳網開始，等於喬帥已經長達4年沒在澳洲於雙打賽事吞敗。

至於另一位職網男單前世界第1麥維德夫（Daniil Medvedev），在第一盤救了9個盤末點，並在搶七局收下後，第二盤義大利對手索內戈（Lorenzo Sonego）右手臂受傷退賽，麥維德夫7比6（6）、2比1獲勝，為2023球季跨出第一步，賽後他說：「我不知道有9個盤末點。這場比賽太瘋狂了，可能也是我生涯第一次救了9個盤末點，真是一場展開新的一年的奇妙比賽！」