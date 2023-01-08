111學年度大專棒球聯賽（UBL）公開男一級複賽最終戰，南華大學靠著剛轉先發沒多久的大一左投吳家凱生涯首次完投勝，以4比1擊敗美和科大，成為首支晉級4強球隊，也追平隊史最佳成績。

南華今天只要獲勝就能確定鎖定4強門票，先發投手吳家凱用107球完投9局，投出9次三振、沒有任何保送，被敲6支安打僅失1分，率隊繼107學年度後再闖4強。

「家凱今天的表現確實是關鍵。」南華總教練蔡仲南透露，原本吳家凱設定是中繼、後援，但因為張維京受傷，先發出現空缺才把他拉來先發；吳家凱也說，自己從預賽第二階段才開始當先發投手，至今也才不過投過3場先發，「從來沒有完投過，也很意外，這不在自己預設目標內。」

南華在預賽一度面臨6連敗低潮，最終「吊車尾」擠進8強，沒想到卻成為第一支拿到5勝的球隊，率先打進4強，也追平隊史最佳成績，蔡仲南感謝佛光山師父給球員正向鼓勵，讓球員能正向思考。

睽違4年再闖4強，蔡仲南認為這次與上次差很多，他指出，上次球隊中有比較多學長帶領，這次多為年輕球員，比較不會互相鼓勵，所以就希望他們能夠透過喊聲凝聚精神。

複賽打到倒數第2天，僅南華率先搶下5勝晉級，明天最終日由4支目前同為4勝2敗的球隊碰頭，台灣體大面對嘉義大學、文化大學交手國立體大，只要贏球就能搶下4強門票，剩下將會有3支4勝3敗的球隊爭奪最後一席晉級資格。