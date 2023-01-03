焦香口味的麵？一名女網友試著自行煮麵條，她將麵條散開在滾水裡，沒想到疑似因麵條太常、火力太大，造成整排麵條前端呈現焦黑，還有幾處有火焰，她笑說「我是真的差一點點就把我家廚房炸了」，其他網友也說「煮飯煮到發爐」、「一家煮麵萬家香」。

該女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她日前因媽媽不在家，想自己用瓦斯爐煮麵吃，沒想到她在鍋內裝水並放入麵條煮後，竟一個不留神導致麵條起火燃燒「燒焦了」，只見照片中麵條呈輻射狀散在鍋子周圍，疑似是因為瓦斯爐的火力太大，導致露在鍋外的麵條被大火燒到，一端已被燒到焦黑，甚至能看到火苗，原PO笑說「他竟然燒起來了，我是真的差一點點就把我家廚房炸了」。

一名女網友試著自行煮麵條，她將麵條散開在滾水裡，沒想到疑似因麵條太常、火力太大，造成整排麵條前端呈現焦黑，還有幾處有火焰。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友留言「煮飯煮到發爐，是不是你家灶神看不下去了」、「想起土著圍著篝火跳舞吶喊的畫面」、「我也發生過，鍋子太小，麵條太長，就燒起來了，可是我麵條放比較少」、「一家煮麵萬家香」、「都在發爐了，還在找手機喬角度等待最旺火的鏡頭，留下美好的回憶」、「看這湯的顏色，應該是焦麻口味」、「別怕，這時先把火關掉，把麵夾出來切掉臭灰搭的部分，再丟回去煮，又是一碗好吃的麵」、「火燒麵最精華就是那焦香味」。

也有不少網友笑說曾發生類似經驗，「妳不孤單，在另一個地方有人跟妳做了一樣的事」、「我也常常這樣，已經被禁止進廚房惹…很認真想要自己動手做宵夜的人路過」。