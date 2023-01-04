永豐投信發布期下2檔ETF最新期前配息公告，永豐台灣ESG ETF(00888)，將進行季度配息；另外，永豐美國500大ETF(00858)，也將進行2022年度第二次配息。兩者皆訂於1月30日除息，實際配息金額將於13日公布，投資人應於17日前申購或持有，方可參與配息。00888估季配息為0.208元，00858預計半年配息為1.128元。

00888永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳表示，ESG永續發展已成企業轉型目標，各大機構之永續投資勢在必行，00888將企業ESG分數及企業配息股利率同時納入成分權重考量，旨在幫助投資人篩選出一籃子希冀肩負社會責任、並將獲利回饋予股東的優質企業，此外，00888已於去年第四季開始採用收益平準金機制，平滑每一季配息金額，以利於長期投資人存股需求。張怡琳分析，統計Bloomberg數據，截至2022年12月底，不論近三年、五年或十年期間，標普500 ESG指數的總報酬表現均優於一般市值型的標普500指數，顯見布局於相對注重ESG的企業，長期下來有機會創造相對優異的投資回報，而儘管過去一年市場行情震盪，ESG資產股價仍具備相對抗震的特性。

永豐美國500大ETF(00858)基金經理人周彥名則表示，若看好美股長期投資前景，建議擇機入手00858，一次掌握美國最具代表性的企業。00858可看成美國版的台灣50，是美股全市值型ETF，主要追蹤STOXX美國500股票指數，成分股涵蓋美國前500大市值公司，包括亞馬遜、Apple、微軟、好市多、星巴克等，都是投資人日常生活經常接觸到的美國知名企業。周彥名認為，美國貨幣政策開始進入下半場，論升息，幅度已大幅減緩，論降息，美國聯準會有可能在經濟衰退的市場憂慮與壓力下，逐漸轉向降息，驅使市場資金更有誘因開始逢低布局，預期在影響市場最大的貨幣政策已有所鬆動的情況下，行情盤整過後，將有機會出現長波段的反彈，投資人不妨透過00858，在經濟逆風的短期震盪中，把握投資美股的轉折契機。