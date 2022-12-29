近期宋逸民因小甜甜退出協會風波不斷，而曾擔任該協會理事長的黃國倫與妻子寇乃馨，先前接受訪時透露，八年前「被離開」該協會，如今寇乃馨過去在節目上爆料宋逸民飆罵黃國倫的片段也被翻出，最後是她隱瞞黃國倫私下出面示好，兩人才和解。

寇乃馨曾在節目《康熙來了》中提到，黃國倫在協會擔任理事長時，由於宋達民個性較直接常與黃國倫大吵，而寇乃馨一直以來都是扮演兩人中間的協調者，但在某次活動是否要發DM宣傳的小事引發兩人誤會，宋逸民更直接怒傳九封錄音檔「每個都是罵滿時間（約2分鐘）」，直指黃國倫「你不要以為你高高在上當董事長，就可以改變任何事情，國倫老師我直說，你做人實在太稚嫩了，你對人際相處很不賢淑」。

然而，黃國倫對於宋逸民所傳內容感到非常難過，但他認為自己並沒有錯「我已經跟每個同工（基督徒彼此相稱）都輪流道歉過這麼多次，我到底還要道歉到什麼時候？」之後黃國倫寫下一封非常長的簡訊，一一駁斥宋逸民，語氣非常強硬準備發給宋逸民。

不過，該簡訊隨後遭寇乃馨阻止未發出，事後，她便將此簡訊修改成很溫言軟語的「一封道歉信」，並以自己的名義傳出去，最後兩人在活動中擁抱和解，但黃國倫卻不知道此事，一直以為是宋逸民主動示好。