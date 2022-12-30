醫藥記者王瑞玲過去是「藝起發光」教會的資深教友，之前曾指控教會在太魯閣列車意外時做「假見證」，現對於教會連日來的爭議，她也看不下去，怒批「不是當事人請不要蹭熱度」，並以長文還原教會成立過程、奉獻及愛宴的費用。

王瑞玲直言「我們不是宗教版的柬埔寨」，提醒不是當事人或根本只來過1、2次的人，不要在談話性節目上說得煞有其事，喊話切勿為了幾千塊的通告費而將基督教汙名化。

而關於藝起發光教會的團契，王瑞玲也一一說明，從教會為何會從「協會」變成「教會」，是因環境、設備都具備，還有老師來上神學課，因此大家口徑一致改成「教會」。

另外針對奉獻的過程，王瑞玲也表示並非人人都可，必須要夠資深，且原本不限金額，直到「牧者夫妻洗腦成『奉獻成了一種你可以發大財的成功哲學』」，他們才開始提出質疑，但牧師夫妻不斷提醒資深教友：「老了，我們還要一起在這裡互相包尿布喔」，但殊不知呈現眼前的成了裝潢美、氣氛佳的牧師、師母室，可以練舞、吃愛宴的場地等。

至於愛宴認領一次的費用為4000元，之後到新堂提高到一次4500元，而菜色是四菜一湯，份數是視當天來聚會的人數訂的，但絕大部分都不夠吃，「重點是，但是這些菜色真的有4500元嗎？」

王瑞玲也表示傳言「沒去教會會被做記號、趕出去」及「阿姨跌倒沒人扶起、只有圍上去禱告」都不是事實，「不是當事人請不要蹭熱度更不要發清涼的照片刷存在感」，並再次喊話：「家人們要的是真相，不是道歉」。