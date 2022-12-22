儘管市場擔心全球衰退的到來，韓國股市周四仍穩健走高。此外，外資的連日拋售也有所放緩。韓元對美元上漲。

周四南韓KOSPI指數收漲27.78點或1.19%，為2356.73點。韓股並結束了此前連五跌的走勢。交易量為中等的4.16億股，價值5.96兆韓元(約46.7億美元)。

機構投資人買超5840億韓元，抵銷了外資和散戶的賣超。

周三公布的一項數據顯示，美國12月消費者信心升到108.3點，為近8個月新高。美股隔夜集體收高。

然而人們對全球經濟衰退的擔憂正在加劇。美國聯準會重申了對抗通膨的鷹派立場。

Mirae資產證券分析師Suh Sang-young表示：「受到美國消費者信心回升的推動，華爾街一夜之間出現反彈，對韓國市場產生了積極影響」。

首爾股市全面上漲。

市場領頭羊三星電子上漲1.9%，收於5.91萬韓元；第二大晶片製造商SK海力士上漲1.54%，收於7.92萬韓元。

汽車製造商現代汽車上漲1.6%，為15.85萬韓元；規模較小的起亞汽車上漲2.42%，至6.35萬韓元。

跌幅較大的股票中，電池製造商樂金能源解決方案(LGES)跌1.15%。

韓元兌美元收於1276.20韓元，比前一個交易日收盤價上漲9.5韓元。