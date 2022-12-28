今年全球股市經歷十多年來最慘淡的一年，債市的遭遇更為殘酷，以美股為例，三大指數都料將打破連漲3年的升勢，並創下自2008年金融危機以來表現最差的一年，而今年美國債市更可能迎來史上最差的一年。隨著2023年即將到來，彭博點出全球可能面臨的五大風險，建議投資人做好準備。

這五大潛在風險如下：

●通膨根深蒂固

First Eagle Investment Management全球價值團隊共同主管Matthew McLennan表示，債市預期通膨率將在12個月內回落到正常區間，但這個預測可能出錯。薪資增長和能源成本攀升等供應面的壓力可能繼續推升消費者物價，進而削弱聯準會和歐洲央行激進貨幣政策轉向的可能性。這表示一旦通膨根深蒂固，股票與債券市場便難有起色，美元可能繼續走強，新興市場也將更加艱難，且借貸成本不斷攀升可能導致經濟陷入衰退。

●中國復甦受挫

自中國政府放棄清零防疫政策後，其股市已從10月觸及的低點反彈約35%，但在大解封這短短幾周，其國內疫情顯然已經失控，醫療量能不堪負荷、病毒檢測試劑和退燒藥嚴重短缺、醫院和殯儀館外大排長龍、以及疫情相關數據缺乏透明度等現象引發外界擔憂。摩根大通全球市場策略師Marcella Chow認為中國的全面開放之路最終將成功，但仍然要留意病毒變異可能造成的風險。此外，任何中國經濟可能受挫的前景都將衝擊大宗商品需求，尤其是工業金屬與鐵礦砂。

●俄烏戰事惡化

Nikko Asset Management首席全球市場策略師John Vail表示，一旦俄烏戰爭惡化，如果北約更直接地介入戰事或擴大對俄羅斯的制裁碼，那將是非常負面的影響。對俄羅斯的貿易夥伴祭出制裁，尤其是印度和中國，將放大當前限制措施對全球經濟造成的衝擊，可能嚴重打亂食品、能源、化肥和某些金屬與化學品等商品的供應。雖然機率不高，但也並非完全不可能，一旦俄羅斯使用戰術核武，烏克蘭的農業出口將瞬間崩潰。

●新興市場暴跌

投資人普遍預期明年美元可望轉弱以及能源價格將走跌，進而緩解新興市場壓力，但在抑制通膨方面的任何挫敗都可能讓這個樂觀的預期破局。導致能源價格再次飆漲的風險眾多，而俄烏戰爭升高只是其中之一。此外，如果美元居高不下或甚至進一步走高，將加重以美元計價的債務負擔，使新興市場國家的處境更加艱難。

●新冠疫情捲土重來

一旦新型冠狀病毒演變出更具傳染力或更致命的變異株，或現在的變種病毒存在更久，便可能導致供應鏈再度受阻、通膨回升及經濟活動放緩。摩根大通全球市場策略師Marcella Chow表示，大型經濟體和貿易導向型經濟體將受到最大的衝擊。不過，她仍預期疫情會繼續消退，市場的負面情緒主要將來自於對歐美經濟可能衰退的擔憂。