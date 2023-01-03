因應後疫情時代經濟衝擊挑戰及全球經濟通膨，高市府紓困射3箭：補助、減免、加碼措施。市長陳其邁3日指出，針對農漁、勞工、弱勢族群等，總計8個局處提出10項紓困方案，盼協助市民度過難關。

高市府祭出10項紓困方案。（柯宗緯翻攝）

陳其邁表示，今天市政會議通過10項減免及補助加碼的相關措施，最主要著眼於疫情衝擊，其實有遞延效應，在經濟復甦的過程當中，一些店家、商家及弱勢民眾仍造成衝擊。

高市府祭出10項紓困方案。（柯宗緯翻攝）

陳其邁提到，另方面整體國際經濟局勢出現停滯性通膨，造成物價增加，但收入並沒有對等增加，因此希望能在一些措施，增加對於弱勢市民的照顧，像是對於一些中小企業，尤其是商家有租金、規費等相關減免。

陳其邁表示，新的1年經濟挑戰，相對來講較為嚴峻，所以除了今天的十大措施外，也將適時針對年輕人租屋、養育等減輕負擔或加碼補助的措施，相關政策形成後，最快在這周向社會大眾來做說明。

十大措施包括：租金及漁港相關規費減徵、農產批發市場及營業所規費減徵、安心即時上工、加碼勞工貸款利息補貼、公有市場使用費及公民有市場運費減免、庇護工場承租市有房地租金滅免、弱勢學生餐食補助、市有非公用土地租金減免、弱勢家戶租金滅免方案、所轄演藝場館場及埸域營運商家租金減免。

海洋局說明，今年1月至6月主動減徵、無需申請，承租市有財產（漁貨拍賣市場、漁民服務中心）租金減徵50％、漁港（遊艇、工作船舶之漁港管理費）減徵50％，以及漁船（漁業證照費及檢查費）免收。

農業局針對農產批發市場及營業所規費（包括使用費、租金及權利金）減徵，以主動減徵、直接辦理、無需申請為原則，8個農產批發市場、蓮潭高雄物產管規費減半。

勞工局提到，「安心即時上工」方案，協助受疫情影響勞工，參與由政府提供符合公共利益之計時工作，並核給工作津貼及防疫津貼，職缺約4500個，每位勞工每月80小時，每人最長960小時，上工期間至今年6月30日止。

有關加碼勞工貸款利息補貼，資格為申貸勞動部2011年6月15日開辦之2011年勞工紓困貸款，申貸時段設籍高雄市者；補貼期間為代貸款第2年（第13個月至第24個月貸款利息），補貼利率以年息1.845％核算，受益人數約8萬9000人。

此外，公、民有市場垃圾清運費免收及公有零售市場租金減半延續至今年6月。財政局提出市有土地減租紓困措施，市有非公用土地承租戶，營業用戶租金減收50％；設定地上權案，已作商業使用且營運中租金減收60％。

文化局也提出1至6月租金減免方案，針對所轄演藝場館，演出取消者免收違約金並全額退費，演出延期於疫情趨緩後在原場館演出者，場地費減半計收，而進駐文化局場域營運的商家或團體，租金減收50％並得申請緩繳或分期。

至於弱勢學生餐食補助，教育局指出，今年國中小經濟弱勢學生在校享用免費營養午餐；國中小低收入戶學生假日及寒暑假，可持安心餐食數位票卡至4大超商兌餐。

社會局說明，弱勢家戶租金減免方案，銀髮家園、單親家園住戶分別減收租金50％；另加碼身障者房屋租金補貼，依1個月租金補貼金額一次性加碼補貼5％。