為提供投資人安全的避風港，擔任市場唯一公募保本型基金保管銀行的渣打銀行順勢上架「大華銀六年期美元保本基金」，採用美國公債作為保本基底，再搭配道瓊工業指數選擇權，以透明簡單的架構，將過去專屬專業投資人的投資商品轉換成公募型的保護型保本基金，並提供100%本金保本。

大華銀六年期美元保本基金以「保本」架構作為底層基石，「攻守兼備」為上層建築，呼應大多數保守客戶當前「避免虧損」的首要投資需求、並結合投資者想「參與市場」積極參與市場的企圖；從資產配置角度出發，不僅可以作為平衡型基金的替代方案，再加上市場尚無類似基金標的，值得從「資產價值保護」的角度納入投資組合中。

渣打國際商業銀行財富管理團隊發布最新觀測點，預測美國有望在明年上半年停止升息，並視通膨回落的情況以及經濟動能的表現來調整緊縮貨幣政策。儘管2023年經濟仍存在下行風險，但利率與通膨均已見頂回落的背景下，投資人對於穩健收益的需求增加，建議可從現金部位轉向固定收益資產配置，實現穩健收益。

隨著聯準會升息循環可望來到尾聲，明顯放慢的升息速度將逐漸推升聯邦基準利率達到5%的最高預期水準，固定收益資產除了已提前反應利率走升的預期，資產價格也經歷修正，因此，渣打銀行預期利率風險對於固定收益資產最壞的情況已經過去。