宏觀(6568)今年全年預估相較去年會有營收2成的年增長，展望2023年，執行長孫德風直言，明年經濟情況不確定，但毛利率仍有機會朝上發展。

宏觀今年前11月五大產品線來看，電視部分，去年基期低，今年回復正常。機上盒去年大缺貨，今年更好；衛星接收部分，市場表現與公司預期不是很好，有付費電視與疫情影響到；光通訊方面，去年出貨不錯，今年市場不景氣；物聯網部分，今年成長多，因為去年基期低。若以百分比來看，宏觀新事業物聯網與光通訊佔比25%，呈現成長；至於衛星產線則是衰退比較多。

宏觀今年累計前11月營收近11.5億元，五大產品線中，僅衛星接收和光通訊是衰退的，預估今年全年營收可年增二成，並創歷史新高。宏觀11月和12月業績好，是因為機上盒出貨量大，主要取自東南亞的案子，一個月出貨700多萬顆，且這案子會持續到明年第一季。

執行長孫德風表示，2022年雖然是一個起伏不確定的一年，但宏觀今年總結到12月的營運表現，與去年相比，大概會維持二成的成長率，也是創歷史新高的一年。

展望2023年，孫德風表示，明年經濟情況不確定，從目前狀況來看，明年毛利率有機會朝上，而低軌衛星因市況不明加上商業模式封閉，雖然技術已經到位，但此業務會先暫停。

宏觀明年各個產品市場上，電視方面，明年新機市場會低一點，但已經打入國際大品牌，宏觀市占率會提高，產線保持成長；第二機上盒部分，景氣不好，但卻是三個寬頻射頻產品線中毛利率最好，此一產線到明年第一季都不會太差；Satellite Receiving部分，宏觀在此領域有18顆晶片，會挑高毛利率的出貨。

宏觀目前主要代工廠是台積電(2330)，寬頻射頻與物聯網產品採40奈米和55奈米產出，而車用相關晶片是取自22奈米。晶圓代工廠台積電今年漲價二成，影響公司毛利率波動，明年代工費會漲6%，而台積電今年已經給宏觀比較多晶圓，目前宏觀的庫存夠用到明年第二季。