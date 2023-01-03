有研調機構看好，在5G建設起飛以及低價手機市占率拉升下，印度智慧型手機將在今年底出現4G和5G的黃金交叉，由於印度為非蘋陣營的兵家必爭武林，儘管各大品牌拚比較勁，但身為晶片大廠的聯發科(2454)、高通都將受惠，只是，未來其和高通在價格上的競爭，將成一大關鍵。

印度被全球市場看好，將成為繼大陸後全球對最大消費型電子市場，尤其在智慧型手機上，因為大陸在大規模解封後，疫情風險急速攀升，今年消費市場變數相當大，經濟前景備受考驗，加上大陸5G智慧機市場也已經逐步進入成長高原期，故印度也被各個手機大廠視為下一個龐大的高速成長市場。

目前在印度的前五大品牌主要以大陸品牌為大宗，除三星外，就是小米、vivo、realme與OPPO，也就是說，印度市場依舊為Android的天下，若5G如預期今年在印度大放異彩，則聯發科(2454)、高通勢必也將沾光受惠。只是，需要關注的是，由於先前就有外資點出，高通今年將在中低階晶片祭出減價利多，屆時聯發科極有可能選擇跟隨，以利競爭，則勢必會衝擊ASP和毛利率。

市場研究公司Counterpoint預估，在高速網路大規模應用和低價段手機銷量上升的推動下，印度的5G智慧手機出貨量將於今年年底前超過4G手機的出貨量。

Counterpoint認為，目前仍有供應鏈不順以及宏觀經濟問題未解，故去年印度整體智慧手機出貨量估計會出現下降，但5G將推動今年印度市場的智慧型手機需求量。主要動能來自於兩個面向，首先，印度的5G資料傳輸速度預計將比4G快10倍左右，該技術被認為對自動駕駛汽車和人工智慧等新興技術至關重要，再者，低價位手機(低於2萬印度盧比或241.55美元)的5G手機市占率預計將從去年的4%激增，今年市占率上看30%。

另外，Counterpoint也預估，印度5G智慧手機累計出貨量將在2023年第二季度突破1億支，並在2023年底前超過4G智慧手機出貨量。