受到新冠疫情升溫影響，韓股20日再度開低走低，收在2,333.29點，跌18.88點或0.8%。同時，韓元走升，外資法人共賣超1300億韓元。

韓國央行20日表示，韓國通膨現在看起來是只有漲5%左右，主要是石油成本未再大漲，還有全球經濟成長腳步也放慢，故韓國物價應該不太會突然再狂飆。不過，俄烏戰事可能會添變數，原油供應還是有蠻高的不確定性。

韓國目前天氣暴冷，最新單日染疫人數又跟著大增，已經超過8.7萬人，衝至3個多月以來新高。9月14日時，韓國每日確診人數一度來到將近9.4萬人。據悉，韓國政府正考慮從下個月第3周開始，解除室內須戴口罩的現規，但在公共場所以及大眾交通系統等，一些較擁擠的地方還是得穿戴。

從2月下旬俄羅斯與烏克蘭爆發軍事衝突至今，已經差不多快10個月，韓國現代汽車因為在俄國的車廠，從3月以來就開始閒置且無法生產，故已傳出要縮減人力，股價也跌1.26%。

其它權值股方面，三星電子跌1.51%，大煉油廠SK Innovation跌1.79%，大韓航空翻黑跌0.61%。

韓元兌一美元在1289.6價位附近，韓元升值13.3元，收復1300整數大關。