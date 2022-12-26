美國亞太助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）在接受日媒專訪時表示，中國大陸因台灣局勢等問題而與美國的緊張加劇，透露正在加快外交努力以避免突發衝突發生，並將就眾多分歧和難題展開坦率討論。

共同社報導，康達12月中旬訪問了日中韓等東亞國家。他強調，為應對北韓持續開發核武與飛彈，將繼續增進日美、日美韓三國合作，而他也在訪問日韓兩國期間，針對包括遏制北韓威脅在內的議題，詳細討論日美韓三國合作，並由衷肯定且讚揚日韓推進改善雙邊關係。

康達就與中國外交部副部長謝鋒的會談表示，此次會談加深了雙方在全球課題等可合作領域的討論，並就所有分歧非常坦率地交換意見。他認為雙方在立場上存在分歧，而最首要的目標是確保足夠的對話管道，以避免誤判和誤認。

針對北韓多次實施核試驗及透過常規軌道發射洲際彈道飛彈（ICBM），康達警告說，「我們將堅決應對」，並持續釋出敞開對話之門的訊息，但北韓並未回應。北韓23日又發射了兩枚短程彈道飛彈。

康達強調，日本政府修改旨在強化防衛力的安保相關3文書「重要且具歷史意義」，對此予以肯定，並表示此舉有助於日美更緊密合作及貢獻全球。