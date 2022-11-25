投票日前一天，民進黨基隆市長候選人蔡適應則是在基隆市長林右昌陪同下，在安樂區長庚圓環冒雨拜票。蔡適應表示，25日下午兩周內已經到訪基隆4次的總統蔡英文將第5度來基隆視察。除關心基隆捷運的發展計畫外，也將關心基隆河谷廊帶上中小企業的發展。

蔡適應表示，蔡適應表示，過去這段時間以來，他與競選團隊很認真地和每一位市民朋友互動的過程中，得到了很多的回饋，有很多支持的動力，讓他對於勝選很有信心。他也呼籲民眾希望市民都要記得出來投票，將選票集中給他。

至於昨晚爆出國道客運9026的爭議，林右昌表示，這真的是離譜到了極點的一件事情！明明公路總局還沒有核可的路線，卻有人自行找廣告公司去更改、張貼錯誤的資訊於公車站牌，混淆民眾視聽，特別是還選在選舉前兩天，我們高度的懷疑這是惡意的選舉操作。

林右昌表示，基隆這八年的進步和改變，相信大家都有看見，所以蔡適應不用喊搶救，基隆人不要走回頭路，他和蔡適應在風雨中，向支持者喊話，要喚起、鼓舞支持者，請大家一定要去投票。