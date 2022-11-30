因應地方通勤捷運需求殷切，為化通勤化軌道服務，交通部鐵道局規劃「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線」（基隆捷運八堵至南港站），今天闖關環評初審小組，但因計畫涉及民生汐止線汐東段且權責未明等爭議未解、八堵站停車接送轉換規劃未明、邊坡滑落等，要求應提出安全評估，因此遭補正再審。

開發單位表示，許多基隆人每天要通勤上下班，但台鐵樹林至七堵間車班次飽和，而且為配合地方發展基隆河谷廊帶計畫及保長坑工業區開發計畫，需要班之密集的捷運提供服務，加上為銜接大台北捷運、汐東捷運，提供北北基完整捷運路線，因此規劃此開發計畫。

開發單位說，計畫路線從站至南港站，全長共16.05公里、沿線共13座車站，估主體土建及機電工程施作約6年，並將在綜合規劃核定後9年通車，但部分路段如八堵路與堵南街等在施工期間會受到道路容量縮減影響。

開發單位強調，計畫可強化基隆通勤軌道服務、增強東幹線運輸能力，同時改善地區的交通瓶頸，促進地方發展，也能配合地方帶動基隆河谷廊帶的產業、觀光發展，還能與汐東捷運整合銜接，為基隆、新北汐止延伸南港間的重要大眾運輸軌道。

會中有環委認為近日高速公路汐止路段發生邊坡滑落，擔心一旦滑落勢必會造成無法承擔的後果，「要給民眾安全回家的路」，開發單位不應僅回答「擋土牆現況正常」，而應要具體評估。

最後環評專案小組要求應補充釐清與民生汐止線的關聯性及八堵站的停車接送轉運規劃，並說明計畫鄰近山崩地骨地質敏感區、順向坡、自來水水質水量保護區，包括沿線擋土牆安全評估結果等，並提出緊急應變管理計畫及影響減輕措施。