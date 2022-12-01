林右昌市長長期關心低收/中低收入戶、新住民、身心障礙者、中高齡及高齡者、脆弱家庭人口等特定對象及就業弱勢者就業權益。責成社會處吳挺鋒處長組成服務團隊，因應本市產業需求及就業趨勢，積極開辦各職類職業訓練班，提供身心障礙者職業重建服務。透過舉辦各類研習講座、職場參訪、實作體驗及職涯探索等多元就業前準備，提升特定對象就業意願與信心，並持續追蹤輔導達到穩定就業的具體目標。

【失業者職業訓練促進就業】

職業訓練因應產業需求以就業為導向，著重課程實用性，強化就業輔導措施及開發工作機會，落實「選、訓、照、用合一」政策，協助失業之特定對象增加第二專長及就業技能，提升就業率。

111年開設失業者職業訓練共9班次(餐飲類4班、資訊類2班、美容美髮類1班、其他創新類2班)，參訓人數計225人結訓205人，目前已有2班就業率100%。相較於去年服務的特定對象增加23人，身心障礙者也增加17人(與去年相比提升6.9%)。

112年預計對於職業訓練增加工業類別並開辦11班，受益參訓人數多60人，以提供更多元職業訓練選擇，讓就業路更廣。

【身心障礙者職業重建就業服務】

基隆市政府身心障礙職業重建服務團隊服務超過1000人，其中525人穩定就業，就業率逾5成。就業服務以支持性就業的成效最為顯著，透過就業服務員諮詢，積極開發職缺，每年至少協助60位身心障礙者穩定就業。

職場體驗活動參訪基隆長榮桂冠酒店。(圖/基隆市政府 提供)

111年1至10月身心障礙者職業重建就業服務，提供職涯諮詢探索協助媒合就業。辦理「知我挺我、友善共融」身心障礙學生就業適應成長團體，至長榮桂冠酒店、福容大飯店職場參訪共計146人次，受到學生及老師們的歡迎及肯定。職業重建就業服務係一跨域整合式服務，辦理「平等融合 力量無限」跨域增能教育宣導會計有68家廠商踴躍出席與會。

本市從事視障按摩工作者62人，今年基隆市政府攜手民間企業進行合作，由陽明海運股份有限公司僱用9位視障按摩師，提供專業按摩服務，提升員工工作效能，促進視障者就業，圓滿成就視障者、企業、勞工與政府四贏的美事。(廣告)