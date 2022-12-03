曾接受過職涯服務的青年帶著自創品牌回到現場擺攤展示。（洪靖宜攝）

YS積極串聯企業資源，邀集來自不同領域的企業主管擔任職涯教練，分享寶貴實務經驗。（洪靖宜攝）

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心成立9年來總服務人次已超過38萬人次，今日舉辦「YS引領青年轉動未來」鐵粉回潮派對，活動也邀請曾接受過職涯服務的鐵粉青年與產業導師一同回娘家分享職涯蛻變的歷程，更展示打造個人品牌成果，展現青年的無限創意與創新活力。

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心3日舉辦鐵粉回「潮｜巢」派對，由勞動部勞動力發展署副署長林宏德、高屏澎東分署長郭耿華與企業代表、青年共同轉動象徵匯聚青春能量的方塊，現場也有曾接受過職涯服務的青年帶著自創品牌回到現場擺攤展示，熱鬧非凡。

副署長林宏德致詞時表示，高分署YS自2013年成立至今，9年來總服務人次已超過38萬人次，青年就業一直是勞動部關注的焦點，可說是用了洪荒之力。今年失業率偏高，為協助青年朋友不因疫情而影響自我職涯發展，勞動部持續推動促進青年就業相關政策，包含青年尋職津貼、職業訓練補助、就業獎勵計畫等，不單是協助青年找工作，更要陪伴青年定位、邁向合適的職涯方向。

林宏德說，目前北中南各地區共設立5處服務據點，去年也在台灣就業通網站建構「Youth職涯就業諮詢平臺」，實體據點結合線上平台雙管齊下，突破地域限制，即時陪伴青年一起面對工作上的各種挑戰，引導青年探索自我、設立職涯目標、了解就業市場趨勢、進行履歷健診及模擬面試，提升青年求職裝備。

曾參與職場體驗計畫至華泰電子體驗助理管理師一職的鐵粉青年黃勁凱，分享自我職涯成長歷程，他在職場體驗期間所展現的企圖心，更讓企業提前鎖定潛力菁英，提供實習轉正職的機會；另一名YS青年大使吳念凡，經過一整年扎實培育，她帶著自創品牌登上YS舞台展現創新創意，成績斐然。

分署長郭耿華表示，當年面臨職涯迷惘的青年，透過YS的長期服務，如今在工作崗位上已是能獨當一面的成熟工作者，期待藉由鐵粉青年所分享的職場蛻變歷程，能激勵青年朋友開展出職涯的無限可能。